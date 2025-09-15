陸上・世界選手権第２日（１４日・国立競技場）――男子１００メートル決勝はオブリク・セビル（ジャマイカ）が９秒７７で制した。セビルは、ユニホームの胸元を破って喜びを爆発させた。観客席では母国の国旗が揺れ、２４歳の新王者は「自分自身も幸せだし、ジャマイカのみんなも喜んでくれる」と胸を張った。不正スタートで失格者が出たが、動じなかった。中盤から一気に追い上げ、自己記録を０秒０４更新する９秒７７は