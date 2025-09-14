「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。試合後の会見で井上は「今日は作戦を最後まで実行した試合だった」と冷静に振り返った。１２戦ぶりにＫＯでの勝利を逃した形にはなったが、「きょうはアフマダリエフに対し