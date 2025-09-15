【ジュラシック・ワールド／復活の大地 バトルアクションフィギュア2】 9月中旬 発売予定 価格：1回400円 T-レックス タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ジュラシック・ワールド／復活の大地 バトルアクションフィギュア2」を9月中旬に発売する。価格は1回400円。 シリーズ最新作「ジュラシック・ワールド／復活の大地」で活躍する最新