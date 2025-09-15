BE:FIRST「空」MVサムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが15日、「空」のMusic Videoを公開した。【動画】公開されたBE:FIRST / 空 -Music Video-BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添い