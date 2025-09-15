男子フリースタイル74キロ級準々決勝でイラン選手（左）と対戦する高橋海大＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第2日は14日、ザグレブで男子フリースタイルが行われ、74キロ級の高橋海大（日体大）が15日（日本時間16日）の決勝に進み、自身初のメダル獲得を確定させた。1回戦から3試合連続でテクニカルスペリオリティー勝ちすると、準々決勝はイラン選手、準決勝はスロバキア選手に勝った。57キロ級で19