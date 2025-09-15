【UNDERTALE】 2015年9月15日 発売 Toby Fox氏が開発したRPG「UNDERTALE（アンダーテイル）」が、2025年9月15日にリリースから10周年を迎えた。 本作は、「MOTHER」や「moon」、「東方Project」といった和製ゲームの影響を色濃く受けたインディーゲーム。通常のRPGのように敵を倒すだけでなく、見逃すことも可能なことや、シューティングゲームの