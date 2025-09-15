【ビックカメラ.com：「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」抽選予約販売】 受付期間：9月15日19時59分まで 結果発表：9月25日17時以降 ビックカメラが同社通販サイト・ビックカメラ.comにて行なっている「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選予約販売の申し込みが、本日9月15日19時59分までとなっている。 抽選に応募できるの