2000（平成12）年9月15日、シドニー五輪開会式で、日本選手団がオレンジや青などの奇抜なマントで登場し、各国選手団や観客の目を引いた。あえて色がばらばらになるようにして全体で美しい一枚の絵に見せるという演出だったが、テレビ中継の約30分後からはインターネットの掲示板で賛否両論の意見が飛び交った。