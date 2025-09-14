9月14日（日）夜 11:25〜11:55 放送この一口に命をかけろ賞金10万円争奪！ききクリームパン！ききシリーズ第48弾！目隠しして食べた商品を全12品の中から探し出せ！トップバッター田中にいきなり浜田からのプレッシャーがかかる!?体調不良でピンチのあの男が大きなヒントを掴む！ライセンス藤原はききシリーズでの連続正解を狙う！パン系の正解率が高い浜田に期待が高まる！しかし前代未聞の行動が発覚し一同騒然!?方正に異変発生!