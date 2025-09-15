日本代表MF遠藤航が所属するリバプールは現地９月14日、プレミアリーグの第４節でバーンリーと敵地で対戦した。開幕３連勝中のリバプールは遠藤がベンチスタートとなったなか、序盤からボールを圧倒的に支配してゲームを進める。しかし、５バックで守備を固める相手を崩すのに苦労し、思うように決定機まで持ち込めない。31分にはフラーフェンベルフのシュートのこぼれ球を拾ったソボスライが右足で狙ったが、枠を捉えられな