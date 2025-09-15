【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timelesz・松島聡が、9月24日発売のanan2464号の表紙を初めてのソロで飾る。特集はエンタメからスポーツまであらゆる「応援」について注目した「応援の流儀」。その誌面で松島はどんな「応援」を見せるのか。 ■１万字超ロングインタビューで語る松島のこれまでとこれから やわらかな雰囲気ととびきりに癒される笑顔、そしてファンを想いアイドルとしての高みを目指し続け