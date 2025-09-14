セ２位の巨人は１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に７―９と逆転負け。セ３位のＤｅＮＡにゲーム差なしに迫られ、阿部慎之助監督（４６）は苦悶の表情を浮かべるも、すぐさま気持ちを切り替えた。初回から悲劇が訪れた。８月２４日以来、およそ３週間ぶりに先発登板した赤星は先頭・蛯名に右中間への二塁打を許すと、後続に死球と四球で満塁に。その後は右肩痛を訴えて一死も取れず、わずか１２球で緊急降板した。その後も苦しい展