●ソニーFGが日本初のパーシャルスピンオフで上場ソニーグループは8日、金融子会社のソニーフィナンシャルグループ（FG）が、東京証券取引所からの上場承認を得たことを発表した。ソニーFGは、9月29日に東証プライム市場へ上場する。【こちらも】日本初! 円建てステーブルコインへの期待は?同時に、ソニーの株主にソニーFGの株式を現物配当するパーシャルスピンオフの制度を採用することも発表している。ソニーFGは上場子会