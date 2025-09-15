◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１００メートル決勝が行われ、ジャマイカのオブリク・セビル（２４）が自己ベスト記録の９秒７７で優勝した。２位には同じくジャマイカのキシェーン・トンプソン（２４）が９秒８２で続き、ジャマイカ勢がワンツーフィニッシュを果たした。同種目でジャマイカ選手の優勝は２０１５年北京大会のウサイン・ボルト以来、５大会ぶり。３位は米国のノア・ライルズ（２８）で９秒８９だっ