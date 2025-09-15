3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）の2ndフルアルバム『No.II』から先行配信曲「Numbers Ur Zone」が、きょう15日にリリースされ、ミュージックビデオも公開された。【動画】グループ史上最難関の振り付け！Number_i「Numbers Ur Zone」MV同楽曲は、これまでにない激しいラップにディープなトラックが合わさった新感覚アップチューン。ティザーでも公開されているミュージックビデオでのダンスは、Numbe