8人組グループ・timeleszの松島聡が、24日発売のグラビア雑誌『anan』（マガジンハウス）「応援の流儀」特集号で初のソロ表紙を飾る。これまでグループでの活動を重ねてきた松島が、雑誌単独カバーに登場するのは今回が初めて。誌面では、妖艶さ、スポーティーさ、そして癒しの3つの世界を表現する撮り下ろしグラビアとともに、デビューから現在までを振り返る1万字インタビューが掲載される。【画像】松島聡が制作した「淡路う