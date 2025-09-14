外務省は、エムポックスにかかる感染症危険情報を解除した。コンゴ民主共和国、ブルンジ、ケニア、ルワンダ、ウガンダ、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国に対して、エムポックスに関する感染症危険情報レベル1（十分注意）を発出していた。世界的には未だ散発的な感染はみられていることから、滞在・渡航先の感染状況などについて最新情報を入手するとともに、感染予防に努めるよう求めている。