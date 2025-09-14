元自民党幹事長の石原伸晃氏が１４日放送のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。番組では石破茂首相の辞任表明に伴う、１０月実施の自民党総裁選とポスト石破を特集した。総裁選は小泉進次郎、高市早苗、林芳正、小林鷹之、茂木敏充の５氏による争いが有力視されるが、誰が総裁になっても衰退傾向が続くのではないかとの話題に。石原氏は「表紙を変えてもダメなんですよ。政治と金の問題が根底にある」と指摘。