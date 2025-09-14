◆ウエスタン・リーグソフトバンク0―2くふうハヤテ（14日、タマスタ筑後）ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が先発し、7回103球を投げて7安打2失点だった。前回登板した9日のオリックス戦（タマスタ筑後）では3回4失点と粘れなかったが「今日は4回以降はある程度いい感覚で投げることができた」と振り返った。初回にこの日最速の148キロをマークしながら、2死から左翼への二塁打を許した。2回は3連打を浴びて先制点を献上