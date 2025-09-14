「ＤｅＮＡ９−７巨人」（１４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの先発・藤浪晋太郎投手が日本球界復帰後、ワーストの４失点。巨人打線を止められず、２回４失点でＫＯとなった。立ち上がりこそ三者凡退に抑えたが、１点の援護をもらった二回だった。「スライダーが入らなかったので、カウントを苦しくしましたし、真っすぐ一本で打たれた」と藤浪。先頭の岡本和に中前打、岸田に四球と右打者二人の出塁を許すと、その後１死を挟