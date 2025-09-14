「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。「キャリア最大の強敵」と位置づけた難敵に対し、足を使ってディフェンスを重視する驚きの新スタイルで完封し、史上最多に並ぶ世界戦２６連勝の金字塔も打ち立てた。頑強な