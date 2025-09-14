◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（８日・横浜スタジアム）巨人・リチャード内野手がプロ８年目で自身初の１０号に到達した。敗戦のなか２安打３打点と気を吐き「気持ちと集中力。それだけです」と振り返った。ソフトバンクから５月途中にトレード加入。そこから出場６５試合で２ケタ弾に乗せた２６歳は「無駄にできる打席は１個もない。まだ通過点。まだ打てるように頑張ります」とさらなる高みを見据えた。