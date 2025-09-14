１２日、天津博物館特別展「形神合韻−清代後期人物画特別展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月14日】中国天津市の天津博物館で12日、「形神合韻−清代後期人物画特別展」が始まり、多くの人が見学に訪れている。清代後期は、上海の開港を契機に各地から画家が集まり、外来文化を取り入れながら中国伝統絵画の改革と革新が進められた。題材の親しみやすさ、鮮やかな色彩、大胆な造形を特徴