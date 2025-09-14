きのう（14日）夜、東京・江戸川区の住宅で7棟が焼ける火事があり、現在も延焼中です。この火事で逃げ遅れが複数いる可能性があるということです。警視庁と消防によりますと、きのう午後10時半ごろ、江戸川区鹿骨の2階建て住宅の2階から火が出ました。この火事で、消防車など40台が消火活動に当たっていますが、現在も住宅など7棟、およそ100平方メートルが延焼中だということです。この火事で逃げ遅れが複数いる可能性があり、ほ