Omoinotakeが主題歌を務める日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』。その最終回にVo.＆Keyの藤井怜央がサプライズ出演した。 ■藤井は転職活動中の医者として主人公達の元へとやってくるが… 藤井は主人公の鳴木（岩田剛典）と、バディ・夜長（蒔田彩珠）のもとに相談に来た、転職活動中の医者の役を演じ、履歴書には「藤井怜央」と実名が書かれているといった遊び心のある仕掛けも。