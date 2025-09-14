我慢の圧勝だ。ボクシング・トリプル世界戦が１４日、愛知・ＩＧアリーナで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチは４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が、挑戦者のＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）を３―０の判定で破り、防衛に成功した。初回は慎重な立ち上がりだったが、次第に左ジャブで主導権を握っていった井上。驚異的な反応と技術でアフマダリエフのパン