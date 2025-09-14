ＨＯＵＮＤＤＯＧＬＩＶＥＡｕｔｕｍｎＳｐｅｃｉａｌ「僕の歌は、君の歌〜Ｋ’ｓＳｅｌｅｃｔｉｏｎ２０２５〜」が、１３、１４日に東京・有楽町の「Ｉ’ＭＡＳＨＯＷ」で開幕した。今年で３回目を迎える秋恒例の公演は、大友康平の自宅リビングに観客を招いたような温かな空間をコンセプトにしている。ステージにはペルシャ絨毯やアンティーク調のライトが置かれ、曲ごとに異なる照明演出が施された。大友