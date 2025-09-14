１４日、一斉にスタートするランナーたち。（西寧＝新華社記者／張竜）【新華社西寧9月14日】中国青海省西寧市で14日、2025大美青海・高原マラソンが開催され、ランナー2万人余りが参加した。今回はフルマラソン、ハーフマラソン、健康ランニングの3部門が設けられた。１４日、女子フルマラソンで優勝したケニアのナオミ・ジェプコゲイ・マイヨ。（西寧＝新華社記者／斉芷玥）１４日、一斉にスタートするラン