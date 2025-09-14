ニューカッスルに所属するコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサが、ヒザの負傷により離脱するようだ。14日、地元メディア『クロニクル・ライブ』が伝えている。現在29歳のウィサは、今夏の移籍市場でブレントフォードからニューカッスルへの移籍を果たした。しかし、9日に行われたFIFAワールドカップ26アフリカ予選のセネガル代表戦で途中交代し、新天地でのデビューが期待されたウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦ではメン