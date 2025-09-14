警察車両の赤色灯14日午後0時半ごろ、仙台市太白区秋保町馬場の山中で、沢登りをしていた男性から「友人が滝つぼに落ちたようだ」と119番があった。仙台南署によると、約2時間半後に埼玉県本庄市の会社員仏木大亮さん（30）が近くの沢の中で心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認された。目立った外傷はなく、署が詳しい状況を調べている。仏木さんは午前8時半ごろから、友人の男性と2人で沢登りをしていた。