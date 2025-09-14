「広島６−８ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）広島が痛恨の逆転負けで勝利した３位・ＤｅＮＡとの差を６ゲームに広げられた。同点の六回２死一、二塁で右翼・秋山がオスナの打球を落球し、二走が生還。これが決勝点となった。アドゥワは６回５失点（自責２）で３敗目を喫した。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。−六回は２死から一挙５失点。「そうやね。まずアドゥワは全体的にいいピッチングだったと思う。