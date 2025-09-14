◆プランスドランジュ賞・仏Ｇ３（９月１４日、パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル、重）今年の日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、北村友一騎手とのコンビで海外初戦（７頭立て）に臨み、道中４番手から最後の直線で抜け出して、勝利を飾った。凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を見据え、ここから始動。初めての欧州の馬