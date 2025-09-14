◆陸上世界選手権（14日、東京・国立競技場）世界最速を決める頂上決戦の男子100メートル決勝が行われ、オブリク・セビル（ジャマイカ）が9秒77の自己新で初優勝。今季の世界最高9秒75をマークしているパリ五輪銀メダリストのキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）が9秒82で銀メダルを獲得した。ジャマイカ勢は母国の英雄ウサイン・ボルト氏が見守る中で、2015年の北京大会の同氏以来となる頂点に立った。昨夏の同五輪金メ