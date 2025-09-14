◆陸上世界選手権（14日、東京・国立競技場）男子走り高跳びの真野友博（九電工）が2大会連続で予選落ちした。2メートル21までは一発で成功させたが、2メートル25を3連続で失敗して14位。上位12人による決勝に進めず、落胆した様子で一礼した。2022年の世界選手権オレゴン大会では日本人初の入賞を果たすも、23年ブダペスト大会、昨年のパリ五輪と続けて予選落ち。助走を磨いた今回も雪辱できず「高跳び界が強くなってい