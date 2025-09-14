任期満了に伴う胎内市長選挙が9月14日に投開票され、現職の井畑明彦氏(64)が3回目の当選を果たしました。選挙戦は、前市議で新人の薄田智氏(64)との一騎打ちとなり、2期8年続いた井畑市政の評価や、生涯学習施設の建設候補地などを争点に論戦が展開されました。井畑氏は、洋上風力発電事業の推進や、教育・子育て政策の充実を訴えました。【開票結果】確定当選井畑明彦氏7082票薄田智氏6974票