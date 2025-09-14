陸上の世界選手権２日目（１４日、東京・国立競技場）、男子４００メートル予選で２０２４年パリ五輪代表の中島佑気ジョセフ（富士通）が、満員の会場で圧巻の走りを披露した。予選２組に登場した中島は力強いストライドでスピードに乗り、２着でフィニッシュ。４４秒４４で駆け抜け、従来の日本記録を０秒３３更新した。レース後には「自分のリズムや感覚を信じて、ラストに備えて一気に行こうというプランで行けた。会場の歓