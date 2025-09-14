ボートレースからつの「第１６回虹の松原カップ」が１４日に開幕した。飛田江己（２４＝埼玉）は初日、７Ｒでは４号艇で２着。メインの１２Ｒドリームではインからきっちり逃げ切って２、１着と好発進を決めた。１３号機にも抜群の手応えをつかんでいる。「前半は伸びを求めて全然、伸びていました。後半はチルトをマイナスに下げて行き足やターン足系にしたら、行き足が良過ぎた。Ｓが怖くなるほどでした」と舟足自体は大満