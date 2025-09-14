陸上の世界選手権２日目（１４日、東京・国立競技場）、男子１００メートル決勝を制したのは?伏兵?のオブリク・セビル（ジャマイカ）だった。満員の観衆が固唾を飲んで見守ったレースは、セビルが自己ベストの９秒７７で金メダル。キシェーン・トンプソン（ジャマイカ）が９秒８２で銀メダルに輝いた。ジャマイカ勢のワンツーフィニッシュには、観客席にいたウサイン・ボルト氏も全身で喜びを表現した。レース後のセビルは上