ボートレースからつの「第１６回虹の松原カップ」が１４日に開幕した。服部達哉（３９＝愛知）は初日３Ｒ、６コースから最内突いてバックでは４番手も道中追い上げて２着に食い込んだ。８Ｒは２コースから差して３着を確保した。「回り足はいいんじゃないかな。直線は出て行く感じはないが、悪くはない。乗り心地はいいです」と機にもまずまずの感触をつかんでいる。１０号機は前節、優出６着と結果を出している。この節が初