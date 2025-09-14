世界66カ国の約230団体が加盟するアジア・太平洋放送連合の番組コンクールで、メ～テレ制作の番組がドキュメンタリー部門で最優秀賞にあたる賞に選ばれました。 今年のテレビドキュメンタリー部門で最優秀賞にあたるABU賞に選ばれたのは、2025年3月に放送された「メ～テレドキュメント 救いの時差 ～ある小児がん医師の呻吟～」です。 再発すると日本国内での治療法がない