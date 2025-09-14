◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンは世界大会初出場で早大サークル出身という異色の経歴を持つ小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が粘り強い走りで、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。同種目の日本女子としては、２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞となった。＊＊＊母は熱意を一番近くで見てきた。小林は大学時代、朝と夕方に自転車を３０分走らせて競技場に通い、マラ