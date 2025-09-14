◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンは世界大会初出場で早大サークル出身という異色の経歴を持つ小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が粘り強い走りで、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。同種目の日本女子としては、２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞で２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権も獲得。サークルから世界への扉を開