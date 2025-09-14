◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１万メートル決勝が行われ、日本勢は駒大出身の鈴木芽吹（トヨタ自動車）が２９分３３秒６０で２０位、創価大出身の葛西潤（旭化成）は２９分４１秒８４で２２位だった。最初の４００メートルが１分１４秒、１０００メートルが３分１５秒の超スローペースで始まった。１５００メートルを過ぎてバレガ（エチオピア）がペースアップしてレースが動いた。２０００メートル過ぎには鈴