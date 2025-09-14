コメディアン萩本欽一（84）が、14日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）にVTR出演し、お笑いコンビ「コント55号」時代の相方、故・坂上二郎さんとのコンビ秘話を語った。徹底したアドリブ主義を貫く萩本。「朝、テレビ局に行ったら、二郎さんが“欽ちゃん、（今日のネタは）何？”って言うから、“マラソン、コーチ、選手。じゃあね！”って。あとやれば（コントになる）」。キーワードだけ伝えて、あとはぶっつ