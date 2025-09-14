男子400メートル予選力走する中島佑気ジョセフ（中央）＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第2日は14日、国立競技場などで行われ、女子マラソンの小林香菜（大塚製薬）が2時間28分50秒で7位に入った。日本勢の入賞は3大会ぶり。佐藤早也伽（積水化学）は13位、安藤友香（しまむら）は28位で、2021年東京五輪覇者のペレス・ジェプチルチル（ケニア）が2時間24分43秒で優勝した。400メートル予選で男子は中島佑気ジョセフ（