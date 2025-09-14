任期満了に伴う胎内市長選挙は14日に投開票が行われ、現職・井畑明彦氏(64)が3回目の当選を果たしました。井畑氏は選挙戦で、雇用創出や税収確保などのために洋上風力発電事業を推進していきたいと訴えてきました。投票率は61.51％でした。