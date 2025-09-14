ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 「鬼滅の刃」で人生を考える 台湾のサイトで記事掲載 鬼滅の刃 作家 杏 幸福 人生 翻訳 家族 ポータルサイト 心理学 台湾 トレンド Record China 「鬼滅の刃」で人生を考える 台湾のサイトで記事掲載 2025年9月14日 23時0分 リンクをコピーする 2025年9月9日、台湾のポータルサイト・vocusに「『鬼滅の刃』で人生を考える」との記事が掲載された。記事は、「『鬼滅の刃』は、華麗な戦闘シーンと残酷な犠牲の間で、人は苦難や喪失の中でどう生き抜くのかを描いた作品だ。主人公・竈門炭治郎（かまどたんじろう）の不屈の精神、煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）の炎の精神、そして鬼たちが背負う残酷な過去は、『人生の無常』と『人間性の陰影』を映し出す鏡だ」と述べた 記事を読む おすすめ記事 「鬼滅の刃」無限城編が描く善悪の矛盾―台湾メディア 2025年9月13日 22時0分 野球U18W杯 台湾、スーパーラウンド進出決める オーストラリアに10―2で快勝 2025年9月9日 15時11分 米中国防相が初のオンライン会談…「台湾を利用した中国牽制は挫折する」 2025年9月11日 11時17分 乃木坂46・梅澤美波インタビュー「自分も楊明のように誰かのよりどころになれる人になりたいです」 2025年9月13日 10時0分 競馬コリアカップ 日本の馬「ディクテオン」が制覇…コリアスプリントは香港の馬が1着 2025年9月8日 11時11分