2025年9月9日、台湾のポータルサイト・vocusに「『鬼滅の刃』で人生を考える」との記事が掲載された。記事は、「『鬼滅の刃』は、華麗な戦闘シーンと残酷な犠牲の間で、人は苦難や喪失の中でどう生き抜くのかを描いた作品だ。主人公・竈門炭治郎（かまどたんじろう）の不屈の精神、煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）の炎の精神、そして鬼たちが背負う残酷な過去は、『人生の無常』と『人間性の陰影』を映し出す鏡だ」と述べた