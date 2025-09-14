東京世界陸上第2日陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に国立競技場で行われた。男子100メートル決勝は、オブリク・セビル（ジャマイカ）が9秒77（追い風0.3メートル）で金メダルを獲得。連覇を狙ったノア・ライルズ（米国）は9秒89で銅メダルだった。ライルズは世界最速の座を防衛することはできなかった。セビル、トンプソンのジャマイカ勢を追いかけたが、届かない。今季ベストの9秒89は、せめてもの意地だった。日本の