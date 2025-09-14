マイペース全開！？ YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、ぬいぐるみに夢中なママ猫と、そばで甘える子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「夢中で遊ぶ姿がかわいい！」「子猫たちがけなげでいとおしい」の声が続出しました。子猫がよちよちと寄ってくるも…注目を集めたのは「ぬいぐるみに夢中で子猫たちに迷惑をかけちゃうママ猫のチャロ！」という動画。ママ猫「チャロ」が、ぬいぐるみを抱えているシーンか