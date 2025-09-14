世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１００メートル決勝が行われ、セビルが自己新の９秒７７で優勝した。レース直後に興奮のあまりユニホームのファスナーを全開にして大きくはだけ、上半身ほぼ裸になって大はしゃぎ。国旗を背に場内を１周した直後、大会関係者からイエローカードを渡された。セビルは中継局のインタビューに「自分がチャンピオンになれると信じてずっと頑張り続けてきた結晶がこの金メダルに詰まっ